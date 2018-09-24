اليونسيف: الخطر يحدق بنصف مليون طفل في طرابلس

أكد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خِيرْت كابالاري، إرتفاع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا منذ 27 أغسطس إلى ثمانية أطفال.

وبحسب بيان صادر عن اليونسيف، أن عدد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، مما يعرضهم لخطر محدق.

ووفقاً للبيان، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين إلى 25.000 نازح بعد نزوح أكثر من 1.200 عائلة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحدها، حيث قدرت اليونسيف أن معظم هذا العدد من الأطفال.

وبين المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الابلاغ عن وجود أكثر من 500 حالة إصابة بالحصبة معظمها من الأطفال، بسبب شح الخدمات الصحية المقدمة.

وختمت اليونسيف ، بدعوة جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى حماية الأطفال في جميع الأوقات.

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