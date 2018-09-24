عودة 84 مهاجراً إلى بنغلاديش وإثيوبيا اليوم

يغادر 39 مهاجراً من الجنسية البنغلاديشية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، إلى بلادهم.

وبحسب رئيس المكتب الإعلامي بالجهاز حسني أبو عيانة، أن عملية العودة التي ستجري اليوم الإثنين، ستتم عبر مطار الزنتان الدولي مباشرةً إلى مطار العاصمة البنغالية دكا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وفي ذات السياق، يغادر 45 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية اليوم الإثنين إلى بلادهم عبر مطار الزنتان الدولي مباشرةً إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية ثم إلى مطار العاصمة الأثيوبية اديس ابابا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة .

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