“البقرة” يُهدّد بمهاجمة مطار معيتيقة

218TV|تقرير

ما يحدث في العاصمة أمر يندى له الجبين، فهو عملية ممنهجة من قبل المخربين الذين اختلفوا على كل شيء سوى تخريب طرابلس، فقد اتفقوا في هذا بشكل كامل، وما عادت الناس قادرة على تمييز نوايا هذه المجموعات، ولسان حالهم: لقد تشابه البقر علينا.

زعيم المجموعة المسلحة “أسود تاجوراء”، بشير خلف الله الملقّب بـ”البقرة” يشارك في حفلة الموت والخراب، وقد هدّد باستهداف مطار معيتيقة، إذا لم يُفرج عن سجناء مجموعته المسلحة لدى قوات الردع.

أربعة وعشرون ساعة منحها البقرة قبل أن يتقدّم أيّ خطوة في تهديداته، التي ربما تسفر عن كارثة جديدة في مطار آخر.

فمن الواضح أن تخريب المطارات هواية مشتركة لدى هذه المجموعات.

وربما ستتزيّن قائمة عقوبات البعثة الأممية الجديدة باسم جديد له تاريخ حافل من الخراب في طرابلس، خصوصا مغامراته مطلع العام الجاري.

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