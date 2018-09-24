“ليلة رعب” في طرابلس.. والليبيون ينتظرون العالم

218TV|خاص

“الصوت الأعلى” في العاصمة منذ منتصف ليل الاثنين وحتى ساعات الفجر الأولى كان “صوتا مُدوياً” فاق صوت الرصاص والمدافع والغراد، فقد كان صوتُ رعبِ “النساء والأطفال والعزايز”، يصمُّ الآذان في عاصمة يقطنها نحو مليونَي مواطن، أصبحوا منذ نحو شهر رهينة مليشيات أدارت ظهرها لـ”تحذيرات دولية” صدرت مؤخرا ضد “كيانات مسلحة”، وحملت إمضاء المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، الذي بدا مُصمّماً على أن يضع “نقطة النهاية” لـ”الفوضى الأمنية” في العاصمة.

وفي ظلِّ أصوات الرعب، والقلق الأهلي المتصاعد في الأسابيع الأربع الأخيرة، ينتظر الليبيون “مواقف دولية حاسمة”، وتدخّل دوليّ على شكل عقوبات واضحة، بآليات صالحة للتطبيق، وسط مخاوف من نجاح الجماعات المسلحة في العاصمة بالتحايل على أيّ عقوبات دولية يمكن للعالم أن يتخذها ضدّ جماعات مسلحة تتصارع في أحياء وشوارع العاصمة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم، جرى تداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق القصف العشوائي، وسقوط القذائف بجانب مشافٍ ومنازل أهالي في مناطق الاشتباكات، وتاليا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي نُشِرت في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات القليلة الماضية.

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