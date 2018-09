«يونيسف»: نصف مليون طفل بطرابلس في «خطر»

المتوسط:

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الإثنين من أن نصف مليون طفل في العاصمة الليبية طرابلس معرضون لخطر مباشر بينما بات أكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

ومنذ 27 أغسطس، أسفرت المعارك بين المجموعات المسلحة المتناحرة عن سقوط 115 قتيلا وحوالى 400 جريح، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الليبية مساء السبت.

وقالت المنظمة في بيان، إن “نصف مليون طفل في طرابلس في خطر مباشر” مع تصاعد القتال “وأكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا”.

وقال خِيرْت كابالاري المدير الإقليمي ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أُصبنا بصدمة وحزن اثر تقارير حول مقتل عائلة بأكملها اليوم، بمن فيهم طفلان، نتيجة تعرض منزلهم للقصف في طرابلس”. وأوضح أنه بذلك “يرتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا إلى ثمانية” منذ 27 أغسطس الماضي”.

وأكد أن “عددا أكبر بكثير من الأطفال يواجهون انتهاكات متعددة لحقوق الطفل”، مشيرا إلى تقارير حول “مزيد من الأطفال يجري تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق. وقد قتل طفل واحد على الأقل نتيجة لذلك”.

