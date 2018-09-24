إضراب شامل بجميع مؤسسات ” الأونروا” في غزة

عم الإضراب الشامل، الاثنين، مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في جميع قطاع غزة.

وأغلقت المدارس أبوابها بعد أن توقف التلاميذ عن التوجه إليها استجابة للإضراب الذي دعا إليه اتحاد الموظفين العرب في “الأونروا”.

وشمل الإضراب أيضا المقر العام والمؤسسات الصحية وخدمات النظافة وكافة خدمات “الأونروا”.

وقالت نائبة رئيس اتحاد الموظفين في “الأونروا”، آمال البطش: “الإضراب يأتي في ظل عدم تجاوب إدارة “الأونروا” مع اتحاد الموظفين وتنصلهم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها وإصرارهم على عدم حل مشاكلهم”.

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