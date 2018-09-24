موسكو | الكشف عن تفاصيل لقاء بين النايض ومبعوث بوتن إلى أفريقيا والشرق الأوسط

ليبيا – أعلن رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، عن إستئناف جولة جديدة له من اللقاءات الدّوليّة إستهلها صباح اليوم الاثنين بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو .

وعبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، قال النّايض فى إيجاز صحفي إن الزيارة بدأن بلقاء مطوّل مع نائب وزير الخارجية الروسي، والممثّل الخاصّ للرئيس الروسي فلادمير بوتن لشؤون الشرق الأوسط ودول افريقيا ميخائيل بوغدانوف، في مقرّ وزارة الخارجية الروسيّة في مُوسكو.

وكشف بأن اللقاء تطرّق اللّقاء للوضع الإنساني الذي وصفه بالكارثي في العاصمة طرابلس، وسُبل دعم جُهود بعثة الأمم المتّحدة لوقف إطلاق النار وإغاثة المدنيّين، وللدّور الروسي الهام في مداولات مجلس الأمن بشأن ليبيا .

وأضاف : ” اللقاء تطرق أيضاً لملف مكافحة الإرهاب و الفساد المؤسساتي ودعم اللجنة الدولية التي ستُشكل من قبل مجلس الأمن لمتابعة أوجه صرف إيرادات مبيعات النفط الليبي وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان اللّيبي بكامل نسيجه الاجتماعي وفي كافة مناطقه ” .

وعلى الصعيد السياسي ، فقد تطرّق الاجتماع وفقاً للنايض إلى أهمّية الحوار الوطني اللّيبي والمصالحة الوطنيّة، والمُضيّ قدمًا في المسار السياسي المُفضي إلى انتخابات نزيهة وعادلة يقبل بنتائجها الجميع.

وفى ختام اللقاء أكد الجميع على خُطورة ما يجري وتهديده لوحدة ليبيا وسيادتها، وأهميّة دور جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، في دعم جهود الأمم المتّحدة في هذا الصّدد وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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