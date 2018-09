قال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الإثنين، «إن هناك 1200 عائلة تعرضت خلال الـ48 ساعة الماضية للتهجير، مع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس».

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه «بذلك يصبح العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 25 ألف شخص»، لافتا إلى أن اليونيسف تقدر أن نصف هذا العدد هو من الأطفال.

وحذر «كابالاري» من نقص المياه والكهرباء وتفشي الحصبة واستخدام المزيد من المدارس لإيواء عائلات نازحة “ما قد يؤدي الى تأخير موعد بدء السنة الدراسية (المحدد) في الثالث من أكتوبر.

وأشار إلى أنه “بالنسبة للأطفال الذين يتنقلون عبر البلاد في ليبيا، هذا العنف يزيد من معاناتهم الشديدة”. وقال إن “مئات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، اضطروا إلى التنقّل بسبب العنف”، داعيا أطراف النزاع الى “حماية الأطفال في جميع الأوقات”.

ورغم من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في 4 سبتمبر الحالي، تجددت المعارك هذا الأسبوع وبخاصة في حي صلاح الدين وعلى الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر في 2014.

The post مع تجدد الاشتباكات.. نزوح 1200 عائلة من طرابلس خلال 48 ساعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية