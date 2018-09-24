أمطار غزيرة تقترب.. وتحذيرات أمنية ل”الحذر الشديد”

218TV|رصد

أصدرت وزارة الداخلية تحذيرا من احتمال حصول تقلّبات جوية، وسقوط أمطار غزيرة، وهي حالة جوية ينتظر أن تصل إلى ذروتها يوم الأربعاء المقبل، داعية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خصوصا لمرتادي الطرقات الرئيسية والفرعية، وكذلك الابتعاد عن مجرى سريان الأدوية، وتلك المناطق التي يمكن أن تشهد تجمعا للمياه.

وجاء التحذير خشية تكرار حالات مماثلة حصلت في سنوات سابقة لتساقط أمطار مفاجئ، مع تقطّع للسبل في مناطق عدة من ليبيا، إذ كشف التساقط الغزير للأمطار في السنوات الماضية عيوبا كبيرة في البنية التحتية، وغمر الشوارع الرئيسية، وهو ما فضح غياب أيّ حلول للجهات الرسمية للتعامل مع حالات المناخ المتقلب.

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