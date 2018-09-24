أعلن فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، أمس الأحد، عن إجلاء 31 عائلة من منطقتي وادي الربيع وعين زارة جنوب طرابلس بعد أن فريق الهلال الأحمر في توفير ممر آمن لها.

كما تمكن فريق الهلال الأحمر فرع طرابلس، صباح أمس الأحد، من إجلاء عدد 12 عائلة من منطقة بئر التوتة بالعاصمة، بعد توفير ممر آمن لها بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، وفق ما نشر الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس على صفحته في “فيسبوك”.

وأشار الهلال الأحمر بطرابلس، إلى تقديم مساعدات إنسانية للعائلات الرافضة للخروج من منطقتي خلة الفرجان وعين زارة جنوب العاصمة التي تشهدها اشتباكات مسلحة منذ أيام.

وتشهد مناطق جنوب طرابلس معارك مسلحة بين عدة كتائب متناحرة بعد تجدد المواجهات الثلاثاء الماضي، رغم توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار برعاية البعثة الأممية في ليبيا، وقد وبلغت حصيلة هذه الاشتباكات خلال الأيام الثلاثة الماضية، 30 قتيلا من بينهم مدنيين وعمالة أجانب، و110 جريحا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى يوم السبت الماضي، 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة، وفق ما أعلن المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى.

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