«معيتيق»: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بـ تصحيح سعر الصرف

قال النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إنَّ عملية تَصحيح سعر الصرف هو الجزء الأول من خُطة الإصلاحات الاقتصادية، التي تتكون من 4 نقاط من ضمن 35 نقطة للبرنامج بالكامل.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، خلال الفترة الماضية، قد بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، سبل الدعم والتعاون في عددٍ من الملفات والقضايا الرئيسيّة والمهمة في الوقت الراهن، أهمها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الخطوات السريعة الواجب اتخاذها بشكل عاجل، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية بالشؤون المالية لضمان نجاح البرنامج ليعود بالفائدة المرجوة لصالح كل الليبيين.

