استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الإثنين، بمقره بمدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور أحميد حومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إنَّ الجلسة افتتحت بمناقشة الأوضاع التي تمر بها العاصمة طرابلس وضواحيها.

