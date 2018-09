داخلية الوفاق تعلن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بطرابلس

المتوسط:

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بزاوية الدهماني، أمس الأحد، ضبط ثلاثة قضايا من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح الحساب الرسمي لداخلية الوفاق، أن القضية الأولى؛ شملت ضبط 10 أكياس تحتوي على مادة الكوكايين من شخص أفريقي الجنسية بمنطقة غوط الشعال، وتم التحقيق معه وإحالته لنيابة مكافحة المخدرات.

وشملت القضية الثانية؛ ضبط 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شخص ليبي الجنسية متلبسًا بالإتجار بها، وتم التحقيق معه وإحالته لنيابة مكافحة المخدرات.

فيما ضمت القضية الثالثة؛ ضبط 500 قرص من أقراص أبتريل من شخصين ليبيين وتم التحقيق معهما، وإحالتهم لنيابة مكافحة المخدرات. وتم إعدام 25200 قرص من أقراص أبتريل وعدد 75 زجاجة من مخدر الكوتشا.

