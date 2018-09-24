اليونيسيف: نصف مليون طفل في طرابلس في خطر مباشر

قالت منظمة اليونيسف في ليبيا، إن نصف مليون طفل في طرابلس في يعتبر أنهم في خطر مباشر، وأكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

عبّر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خِيرْت كابالاري، عن صدمته وحزنه بسبب التقارير التي تشير إلى ارتفاع العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا إلى ثمانية مع تصاعد العنف في طرابلس منذ 27 أغسطس الماضي، وذلك بحسب ييان نشرته اليونيسف باسم كابالاري..

وقالت صفحة اليونيسيف في ليبيا عبر فيسبوك، “وفق التقارير فإن هناك المزيد من الأطفال الذين يجري تجنيدهم للقتال، مما يعرضهم لخطر محدق. وقد قُتل طفل واحد على الأقل نتيجة لذلك”.

“ومع تصاعد الاشتباكات في جنوب طرابلس، تعرضت أكثر من 1,200 عائلة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحدها، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للنازحين أكثر من 25,000 نازح. وتقدر يونيسف أن نصف هذا العدد هو من الأطفال.

“وأشارت اليونيسيف إلى أن الأطفال الذين يتنقلون عبر البلاد في ليبيا، يتعرضون لعنف يزيد من معاناتهم الشديدة، موضحة أن مئات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين اضطروا -بمن فيهم الأطفال- إلى التنقّل بسبب العنف..

“كما دعت اليونيسف جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى حماية الأطفال في جميع الأوقات.

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