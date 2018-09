خلال لقائه بـ «سيالة».. وزير خارجية الكويت يُجدد دعم بلاده لإعادة الأمن في ليبيا

المتوسط:

جددت دولة الكويت دعمها المطلق لكافة الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا؛ وحث جميع الأطراف على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء النزاع الدائر في العاصمة طرابلس، بهدف عودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، الذى عقد فى مقر بعثة الكويت بمدينة نيويورك، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، أشاد الشيخ، صباح الخالد، بالجهود والمساعى التى يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، ودوره فى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

