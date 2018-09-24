مقتل تشادي إثر مشاجرة بسبب “هاتف جوال” بجالو

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتل شخص تشادي الجنسية، إثر مشاجرة مع عصابة تمتهن السطو المسلح، بمنطقة البلاد القديمة، في مدينة جالو.

وأفاد أحد الضباط بمديرية أمن جالو أن بلاغ ورد من قبل أحد الأفراد المكلفين بالتحريات داخل المنطقة بوجود شخص تشادي الجنسية مصاب بعيارات نارية، وتم إسعافه، إلى مستشفى جالو العام .

وأضاف المصدر أن المجني عليه فارق الحياة فور وصوله للمستشفى، بعد تلقيه رصاصتين من نوع سلاح “كلاشنكوف” .

وقام أعضاء المركز وقسم النجدة للبحث، بضبط أحد الجناة.

وأوضح أنه تم القبض على أحد الشهود على الجريمة ويدعى ” م .أ ع” والجاني لاذ بالفرار من قبضة الشرطة، وعند التحقيق مع الشاهد، قال إن المشاجرة حصلت بسبب نقال.

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