نواب عن المنطقة الشرقية “برقة” يحذرون من تمرير قانون الاستفتاء

بنغازي-العنوان

أصدر بعض أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية “برقة” بيانا بخصوص الادعاء بتمرير قانون الاستفتاء على الدستور محذرين بعض النواب من الاستمرار في نهج التحايل والخداع مغبة تحول ذلك إلى مزيدا من التخبط والانقسام.

وقال النواب في بيانهم “ورد إلينا بأن بعض النواب يجمعون توقيعات لغرض تمرير قانون الاستفتاء وحتى يتحصلوا على الغالبية الموصوفة وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور”.

وأضاف البيان “نحذر من مغبة هذا التصرف وحيث قمنا نحن نواب برقة بإعلان موافقتنا استنادا للتعديلات المطلوبة ببياننا المؤرخ الأحد 16 سبتمبر الجاري وأيضا إلى ما تم الاتفاق عليه بجلسة رسمية بتاريخ 27 أغسطس الماضي ومنقولة مرئيا”.

واختتم النواب بيانهم “نحذر بالاستمرار بنهج التحايل والخداع من قبل بعض النواب مغبة تحول ذلك إلى مزيدا من التخبط والانقسام ونحملهم المسؤولية كاملة جراء هذه التصرفات”.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية