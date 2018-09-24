المرصد الليبي يناشد  مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية وعاجلة لتشكيل حكومة مصغره

طرابلس 24 سبتمبر 2018 (وال) – أدان المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات, بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة على الأرض في العاصمة طرابلس، وما نتج عنها من ترويع الأهالي, وسقوط العديد من الضحايا من جراء القصف العشوائي وما يحدث من اقتتال يرقي إلى جرائم حرب وفقاً للقانون .

وطالب المرصد في بيان له اليوم الإثنين – اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – بإحالة مرتكبي هذه الجرائم والاشتباكات إلي الجنايات الدولية لمحاسبتها .

وحمل المرصد كامل المسؤولية القانونية والإنسانية إلى الأمم المتحدة وما يسمي بالمجلس الرئاسي المفروض من الغرب وغير المنتخب من الشعب الليبي .

وناشد الأطراف المتصارعة بوقف إطلاق النار فوراً حقناً للدماء ، مطالبًا ما يسمي بالمجلس الرئاسي بتقديم الإستقالة حالاً, وبدون إي تأخير والخروج من المشهد السياسي, بعد فشله الكامل في إدارة سياسة البلاد .

وختم المرصد بيانه، مناشداً مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية شجاعة، وعاجلة بعد ما تبين واضحاً وبكل الوسائل محاولة عرقلة الانتخابات, وذلك بتشكيل حكومة مصغره، وإصدار قانون حالة الطواري. (وال – طرابلس) ع ع

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