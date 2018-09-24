زوارة تستعد للشتاء.. لتجنب غرق الشوارع

انطلقت الاستعدادات بمدينة زوارة على قدم وساق، لاستقبال فصل الشتاء الذي سيبدأ في طرق الأبواب في نهاية الشهر المقبل.

ويعتبر تجمع المياه في الطرق العامة واحدة من أكبر من هواجس البلديات في ليبيا، ولذلك قام مكتب خدمات زوارة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بحملة لتسليك وتنظيف غرف التفتيش بالمدينة.

وتتجمع المياه كل عام بالمناطق القديمة في زوارة من ثلاث اتجاهات عند سقوط الأمطار كونها منخفضة، ومع تراكم الأتربة تغلق الغرف، مما يؤثر على المضخات وأحيانا تتوقف عن العمل وتحصل بها بعض الأعطال.

إجراءات احترازية بالرغم من الإمكانيات البسيطة، لكن الجهود الجبارة من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه ستقلل من الأضرار المتوقعة.

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