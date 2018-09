«صحة الوفاق» تعلن علاج جميع الليبيين من السرطان بالأردن

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أن اللجنة الخاصة بالأورام بالمملكة الأردنية الهاشمية ستعالج جميع مرضى الأورام الموفدين لتلقي العلاج على حساب اللجنة ولن يتوقف عنهم العلاج إلى حين انتهاء جميع إجراءات علاجهم.

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن مكتب شؤون المرضى الدوليين سيطلب بطاقة معلومات المريض، اسمه ورقمه الطبي عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو باليد في حال كان المريض داخل الأردن.

وأوضحت أن المكتب سيقوم بإرسال التقارير الطبية من واقع المنظومة داخل مركز الحسين للسرطان للطبيب المسؤول بعد التشاور مع اللجنة المشكلة داخليا بالمركز.

وأضافت، “يقوم الطبيب المسؤول بإرسال القرار لمكتب شؤون المرضى الدوليين على استمرار علاج المريض أو إيقاف الملف نتيجة إنهاء علاجه ويمكن أن يقوم بمراجعة المستشفيات في ليبيا نظرا لأنه أنهى علاجه، ولا يحتاج المريض إلى علاج كيماوي او عمليات او علاج إشعاعي او صورة “البي تي سكان” ويمكن أن يجري الفحوصات الدورية وإرسالها للطبيب الذي قام بعلاجه عبر البريد او الاتصال المباشر للأطمئنان على حالته “.

