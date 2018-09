«الإسعاف والطوارئ» يعلن خروج العائلات العالقة بمنطقة «خلة بن عون»

المتوسط:

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، قيامه بمساعدة بعض العائلات العالقة من منطقة خلة بن عون للخروج من منطقة الاشتباكات.

ووجه الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الشكر لرجال جهاز الإسعاف والطوارئ، مؤكدًا أنه سيبقى في مد العون لجميع الأهالي لإخراجهم أو مدهم باحتياجاتهم.

وكان قد نفى جهاز الإسعاف والطوارئ، خبر سقوط قذيفة على منزل عائلة بن زكري في طريق المطار خلف السوق الذي صرّح به مسئول الهلال الأحمر في وسائل الإعلام.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أنه بعد ساعات من الجهد والبحث في المنطقة ورد الآن اتصال إلى غرفة 1415 ينفي فيه خبر سقوط قذيفة على عائلة بطريق المطار خلف ليبيا مول كما انتشر الخبر في الساعات السابقة.

وأضاف الجهاز، أن رئيس مركز شرطة طريق المطار وضابط التحقيق أنتقل إلى المكان برفقة أعضاء جهاز الأسعاف وبتأمين دوريتين من الفرع وعند وصولهم للمكان نفى الجيران قصف منزل عائلة بن زكري ولاحتى المنطقة المحيطة به وأن هذه العائلة خارج المنزل منذ احتدام الاشتباكات.

