سلامة يقدم إحاطة للاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك بشأن الوضع الأمني في طرابلس

ليبيا – انضم المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة من مكتبه في طرابلس اليوم الاثنين إلى الاجتماع الوزاري حول ليبيا المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ، مقدماً احاطة على الوضع الامني في طرابلس والاصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية.

سلامة أكد في احطته بحسب المكتب الاعلامي للبعثة على أن بعثته تعمل على تهدئة الوضع في طرابلس ومنع امتداد الاقتتال للأحياء المجاورة ، مبيناً بأنه يتواصل مع المدن الأخرى لدعم اتفاقية وقف اطلاق الناروالحد من انضمام مجموعات مسلحة اخرى للقتال.

وأوضح بأن التهدئة في طرابلس ممكنة لكنها تتطلب الصبر واليقظة ، كاشفاً على أنه يجمع الادلة ويعد قوائم لتقديمها لمجلس الامن لفرض عقوبات على منتهكي القانون الانساني الدولي.

الوضع الاقتصادي في ليبيا

وبشان الوضع الاقتصادي أكد سلامة على أن المضي قدما في تغيير سعر صرف العملة وإصلاح برنامج الدعم الحكومي وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للثروة وتوحيد مصرف ليبيا المركزي أمور ضرورية وطال انتظارها.

ومن جانبهم أعرب المجتمعون في الاجتماع الوزاري على تأييدهم لغسان سلامة وعمل بعثته ، مضيفين :” استمعنا لنداءاتك بالنسبة لمعالجة الوضع الأمني في طرابلس وكلنا آذان صاغية”.

وأكد المجتمعون في الاجتماع الوزاري على أن الإطار الدستوري، والانتخابات والشفافية المالية والإصلاحات الاقتصادية جميعها ضرورية لتحسين حياة جميع الليبيين.

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