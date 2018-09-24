 قويرب: تأييد كبير لتشكيل حكومة وطنية

أوضح عضو مجلس النواب عز البدين قويرب، أن مقترح تشكيل حكومة وطنية المقدم من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لم يكن وليد اللحظة بل بدأ الحديث عنه منذ قرابة العامين وأنه الآن يحظى بموافقة من غالبية أعضاء مجلس النواب.

وقال قويرب في تصريحات لبرنامج “لايف” على قناة “218 نيوز”، الإثنين، إن 135 نائبا يطالبون الآن بتعديل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية واحدة تنهي الانقسام الحاصل اليوم في البلاد، مؤكدا أن أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يدعمون هذا التوجه.

وانتقد قويرب خطة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ووصفها بأنها غير واضحة منذ دخول نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، وقال إن البعثة تعيق أي عملية سياسية وذلك عبر تهميش مجلس النواب والأعلى للدولة .

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