“عقيلة”: اللواء السابع ” جيش”..و”الوفاق” مسؤولة عن الفوضى..ولن أترشح للرئاسة

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن سبب تغيبه عن جلسة التصويت على قانون الاستفتاء هو وجوده في مهمة خارج ليبيا، لافتاً إلى حضور النائبين الأول والثاني.

وأشار عقيلة صالح، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أن الدعوة إلى جلسة استثنائية أمر من اختصاص هيئة رئاسة المجلس، مؤكداً أن الجلسة صحيحة قانونيا بنسبة ١٠٠٪، مضيفاً، أن الذين عارضوا الجلسة موجودون خارج البلاد، لم يحضروا الجلسات ليوافقوا أو يرفضوا.

وقال، إن الشعب الليبي فقط هو من يملك التقرير بنعم أو لا بشأن مشروع الدستور، مضيفاً أنه لا يوجد سبب لعدم تمرير قانون الاستفتاء، خصوصا مع وجود شرط ٥٠٪ + ١ كنسبة لكل إقليم لتمرير مشروع الدستور.

وكشف “صالح” عن أن قرار مجلس النواب رقم ٥ لسنة ٢٠١٤ سيكون البديل في حالة خروج نتيجة الاستفتاء بـ “لا”، ويحل الإعلان الدستوري محل الدستور الدائم، ليتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد حتى يتفق الشعب على دستور دائم للبلاد، عندها يتم انتخاب رئيس دائم ومجلس للنواب، مضيفاً أن هناك دول لا يوجد بها دستور.

واتهم “صالح” المجلس الرئاسي بأنه لم يقدم شيئا وفشل في إدارة الدولة، لافتاً إلى أن من كانوا يأيدونه من النواب تراجعوا بعدما رأوا عدم استطاعته القيام بمهامه.

ورفض “صالح” اتهام مجلس النواب بعرقلة المسار، وقال، “إذا كان المبعوث الأممي، غسان سلامة، يقصد مجلس النواب عند حديثه، خلال إحاطته الأخيرة، عن أجسام معرقلة ولم تقم بدورها فهو مخطيء، لأن البرلمان سارع لاعتماد مقترح للبعثة الأممية باعتماد تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وأبلغ “سلامة” بالقرار، بينما لم يوافق مجلس الدولة، ولم يفعل غسان سلامة شيء بهذا الصدد، وكان عليه أن يلزم مجلس الدولة بتأييد هذا المقترح أو أن يقدم مالديه من اعتراضات.

وبخصوص المؤتمر المزمع عقده في إيطاليا نوفمبر المقبل، أكد “صالح” أنه لم تتم دعوة مجلس النواب، حتى الآن، إلى المؤتمر، معتبرًا التدخل الإيطالي في موعد إجراء الانتخابات وحديث السفير في هذا الشأن انتهاكا للسيادة الليبية، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي هو من يتعامل مع إيطاليا وهو من أعطاها الفرصة للتدخل في ليبيا، مضيفاً أن إيطاليا ترى أن لديها مصلحة في تأخير الانتخابات لدعم أشخاص معينة في المستقبل.

وتابع، “رفضنا هذا التدخل، وأبلغنا الجانب الإيطالي وأعتذروا، وقام وزير خارجيتهم بزيارة القائد العام”

وفيما يتعلق بالأزمة في طرابلس، قال، “إن المجلس الرئاسي فقط هو من يتحمل مسؤولية الفوضى في طرابلس لأنه رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقائد الأعلى، كما يدعي، والعاصمة تحت سيطرته، وبالتالي عليهم أن يحفظوا الأمن والاستقرار وإلا فليستقيلوا”

وتابع، “المجلس الرئاسي مسؤول عن تعاونه مع الميليشيات بالمخالفة للاتفاق السياسي نفسه، وأؤيد مظاهرات طرابلس المطالبة بإخراج الأجسام السياسية الحالية من المشهد، لكن بطريقة دستورية”

وحول ماهية اللواء السابع، أوضح “صالح” أن اللواء هو قوات من الجيش، لكنه لا يتبع القيادة العامة للجيش الوطني، مشدداً على عدم وجود وحدات تابعة للقيادة العامة في الاشتباكات الدائرة في طرابلس.

ووصف “صالح” انسحاب بعض الأعضاء من المجلس الرئاسي بأنه جاء متأخرا عندما تعارضت المصالح، مضيفاً، “الآن لا يوجد مجلس رئاسي، “السراج” يتخذ القرارات منفردا”

وبخصوص موضوع الإصلاحات الاقتصادية، نفى “صالح” تلقى مجلس النواب أي شيء بهذا الخصوص، مضيفاً أن تغيير سعر الصرف هو مسؤولية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

ونفى”صالح” وجود نية لديه في الترشح لرئاسة ليبيا، ولا في الاستمرار في رئاسة مجلس النواب.



