وكيل عام وزارة الصحة يبحث مع عميد سبها احتياجات القطاع الصحي بالبلدية

البيضاء 24 سبتمبر 2018 (وال) – التقى وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق ظهر اليوم الإثنين بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي برفقة عضو هيئة التدريس بجامعة سبها الدكتور الطيب سليمان .

ونوقش خلال هذا اللقاء العديد من الموضوعات والمشاكل التي تواجه قطاع الصحة فى عدة مجالات تحتاجها بلدية سبها ووضع حلول لها، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة غيث دربوك .

وتم طرح ومناقشة أوضاع المرافق الصحية والمنشأت الطبية بمركز سبها الطبي وإدارة الخدمات الصحية التي تختص بوحدات الرعاية الصحية الأولية، والعيادات المجمعة وبحث آلية حلحلة جميع المشاكل العالقة في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

وتخلل الاجتماع مناقشة الطرفين لبعض المشاريع الصحية المزمع تنفيذها بعد صدور عدة قرارات من قبل مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة إلى جانب مناقشة كيفية تقديم الخدمات الصحية و الإنسانية للمحتاجين لها .

ومن جهته، أضاف عقوب، أن من أهداف الوزارة هو العمل المستمر لاحتواء ماتمر به البلاد من مشاكل صحية وفق خطة استراتيجية خلال عام 2018 بهدف إيجاد حلول سريعة وعاجلة للصعوبات الصحية في كافة ربوع ليبيا.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية بسبها من أولويات واهتمامات وزارة الصحة المؤقتة خلال العام الجاري الذى يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع فى كل انحاء ليبيا لأن استقرار الجنوب الليبى يعنى استقرار كل ليبيا. (وال – البيضاء) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال