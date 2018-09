المتوسط:

خرج محمد عيسي ومحمود بعيو من معسكر التدريب شرق تاجوراء بعد أن فشلت مساعيهم في فتح محور شرق العاصمة حيث التحقو بصلاح بادي بمحور النقلية.

ويذكر أن القوة الوحيدة الذي لديها تكليف هي قوة مكافحة الإرهاب المتواجدة بمعسكر الكشاف.

ولا زالت مساعي لإنهاء هذا الاقتتال الدائر جنوب العاصمة ولكن دون جدوة.

