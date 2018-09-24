عقوب: معالجة الأوضاع الصحية بسبها أولوية

أكد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب، الاثنين، أن قضية معالجة الأوضاع الصحية بسبها من أولويات واهتمامات الوزارة خلال العام الجاري.

وجاءت تصريحات عقوب خلال اجتماع مع عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، في مقر ديوان الوزارة بالبيضاء، بحضور الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة غيث دربوك، لبحث احتياجات القطاع الصحي بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، إن الاجتماع ناقش أوضاع المرافق الصحية والمنشآت الطبية بمركز سبها الطبي وإدارة الخدمات الصحية التي تختص بوحدات الرعاية الصحية الأولية، والعيادات المجمعة وبحث آلية حلحلة جميع المشاكل العالقة في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

كما تخلل الاجتماع مناقشة بعض المشاريع الصحية المزمع تنفيذها بعد صدور عدة قرارات من قبل مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة إلى جانب مناقشة كيفية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمحتاجين لها.

من جهته، قال عقوب إن من أهداف الوزارة هو العمل المستمر لاحتواء ما تمر به البلاد من مشاكل صحية وفق خطة استراتيجية خلال عام 2018 بهدف إيجاد حلول سريعة وعاجلة للصعوبات الصحية في كافة ربوع ليبيا.

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