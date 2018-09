النائب «عز الدين قويرب» يتهم البعثة الأممية بعرقلة العملية السياسية في ليبيا

اتهم عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعاقة أي عمل سياسي عبر تهميش مجلسى النواب والدولة الأستشاري، خاصة منذ دخول نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وأكد قويرب،في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، أن 135 نائبا من أعضاء المجلس وكذلك عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري يطالبون بتعديل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية واحدة تنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.

وأفاد قويرب، أن مقترح تشكيل حكومة وطنية لم يكن وليد اللحظة بل بدأ الحديث عنه منذ قرابة العامين إلا أنه حظي الآن بموافقة من غالبية أعضاء مجلس النواب.

