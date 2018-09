شهدت المنطقة الجنوبية بالعاصمة طرابلس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط عدد من القذائف الصاروخية العشوائية على منطقة قصر بن غشير.

ويأتي ذلك إثر المواجهات العنيفة قرب مشروع الهضبة بين قوات اغنيوة وبادي، مساء أمس الإثنين، بحسب ما أكد شهود عيان لـ”المتوسط”، فضلا عن مواجهات آخرى بين العناصر المسلحة وتصاعد أدخنة في محيط خزانات النفط بطريق مطار طرابلس.

The post قصف مدفعي على «قصر بن غشير» جنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية