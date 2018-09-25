الكشف عن تطورات البحث عن أربعة أجانب مختطفين جنوب ليبيا

كشف رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة والمكلف بالأمن المركزي بالجنوب احمد بركة تطورات التحقيقات فيما يخص المهندسين الأربعة المختطفين في ليبيا (3 أشخاص من كوريا الجنوبية وواحد من الفلبين).

وقال بركة في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية انه جرى تشكيل فريق للبحث عن المختطفين من ضمنه مواطن كوري

وأكد بركة أن هناك معلومات تشير إلى وجود المختطفين في الجنوب الليبي مبينا أن المفاوضات لا تزال مستمرة لإخلاء سبيلهم.

وبشأن المجموعة التي خطفت في الطريق جالو الكفرة قال بركة انه تم العثور عليها مبينا أنهم وصلوا إلى مدينة سبها ويتواجدون حاليا لدى لجنة الوساطة المشكلة بهذا الخصوص لافتا إلى انه سيجري التنسيق مع ذوبهم في الكفرة وجالو.

وفي يوليو الماضي قام مسلحين مجهولين بخطف ثلاثة مهندسين فلبينيين ورابعا كوريّاً جنوبياً يعملون فى مشروع النهر الصناعي جنوب غرب البلاد.

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