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فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي بفوج من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 25 سبتمبر 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب  المستشار عقيلة صالح  بمقر المجلس،  بفوج  من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا الذين يقومون بالتدريب على التجوال لعام  2018م .

وحث فخامة رئيس مجلس النواب الحركة الكشفية في ليبيا  على مزيد من التواصل فيما بينهم بمختلف المدن الليبية لما للحركة من دور مهم في الاعمال الخيرية والتطوعية .

والتقى فوج الكشاف معالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري، الذي أثنى على دور الحركة الكشفية في ليبيا منذ تأسيسها وعلى ما قدمته الحركة للمجتمع والشباب الليبي .

وأضاف رئيس ديوان مجلس النواب أن الحركة الكشفية منذ انطلاقها دأبت على زرع  روح الاخلاص  والصدق متمنيناً لهم طيب الإقامة في مدينة طبرق .

وقال المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب الأستاذ فتحي المريمي، أن فخامة الرئيس أعطى تعليماته لرئاسة  ديوان المجلس بتسهيل كافة الاجراءات لدخولهم لجمهورية مصر العربية وتوفير الدعم المادي لهم . ( وال – طبرق) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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