فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي بفوج من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا

طبرق 25 سبتمبر 2018 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر المجلس، بفوج من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا الذين يقومون بالتدريب على التجوال لعام 2018م .

وحث فخامة رئيس مجلس النواب الحركة الكشفية في ليبيا على مزيد من التواصل فيما بينهم بمختلف المدن الليبية لما للحركة من دور مهم في الاعمال الخيرية والتطوعية .

والتقى فوج الكشاف معالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري، الذي أثنى على دور الحركة الكشفية في ليبيا منذ تأسيسها وعلى ما قدمته الحركة للمجتمع والشباب الليبي .

وأضاف رئيس ديوان مجلس النواب أن الحركة الكشفية منذ انطلاقها دأبت على زرع روح الاخلاص والصدق متمنيناً لهم طيب الإقامة في مدينة طبرق .

وقال المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب الأستاذ فتحي المريمي، أن فخامة الرئيس أعطى تعليماته لرئاسة ديوان المجلس بتسهيل كافة الاجراءات لدخولهم لجمهورية مصر العربية وتوفير الدعم المادي لهم . ( وال – طبرق) ع ع

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