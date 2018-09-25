تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على سواحل ليبيا

يتوقع هطول كمية أمطار غزيرة على سواحل ليبيا من رأس جدير حتى مدينة طبرق خلال الخمس الأيام القادمة، بحسب موقع (windy map) الأمريكي .

وبحسب الموقع، المتخصص، سيصل مستوى الأمطار إلى 40 ملم في بعض المناطق الغربية من الساحل الليبي بداية من يوم الأربعاء القادم.

وكان مركز الأرصاد الليبي حذر المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وطالب بتأخد التدابير اللازمة لموجة الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.

ومن جانبها أهابت الوزارة بكافة المواطنين، الابتعاد عن مجرى سريان الأودية وتجمع المياه وإتباع كافة القواعد المرورية ،حفاظاً على سلامتهم.

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