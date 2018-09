بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مخرجات مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش الجانبان، خلال لقائهما على هامش فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر بعثة دولة الكويت بمدينة نيويورك،العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيزها، وكذلك ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالكويت .

وتناول الجانبان، أيضا بحث مستجدات النزاع الدائر في العاصمة طرابلس و ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إعادة الامن و الاستقرار في ليبيا و حث جميع الأطراف إلى الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية بالعاصمة طرابلس بغية عودة الأمن و الاستقرار في ليبيا.

وأشاد الجانبان، في ختام لقائهما، بالجهود والمساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة و دوره في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

The post «سيالة» يبحث في نيويورك ترتيبات زيارة «السراج» إلى الكويت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية