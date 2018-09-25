مجلس النواب يقر التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور

طبرق 25 سبتمبر 2018 (وال) – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق أن مجلس النواب قد استأنف الإثنين جلسته الرسمية ، برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور معالي النائب الأول الأستاذ فوزي النويري، ومعالي النائب الثاني الدكتور احميد حومة .

وقال عبدالله بليحق : تم في الجلسة مناقشة الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وما يعيشه أهلها هذه الأيام، كما طالب المجلس كافة الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار و بضرورة خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس .

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أكد إقرار التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد من قبل مجلس النواب خلال جلسة الإثنين الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر . (وال – طبرق) ع ع

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