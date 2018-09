أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، بسقوط قذيفة عشوائية خلف محطة الوقود بمنطقة الفلاح في العاصمة طرابلس.

وأوضح الجهاز التابع لإدارة شؤون الجرحي، اليوم الثلاثاء، بأن القذيفة سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم محدثة خسائر مادية، دون وقوع أية أضرار بشرية.

هذا وشهدت منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس،منذ قليل، سقوط عدد من القذائف الصاروخية العشوائية على المنطقة.

