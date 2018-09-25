وزير الخارجية الليبي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الكويتي تطورات الأوضاع في ليبيا

طرابلس — سبوتنيك. وأكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية أحمد عمر الأربد، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، على أن: “وزير الخارجية لحكومة الوفاق الليبي محمد سيالة، رئيس الوفد الليبي المشارك في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أجتمع يوم الأحد ، بمقر بعثة دولة الكويت في مدينة نيويورك مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الكويت الشقيقة العضو العربي في مجلس الأمن الدولي حيث تناول الاجتماع بين الوزيرين التشاور بشأن تناول مجلس الأمن الدولي لتطورات الأوضاع في ليبيا”.

وأضاف الاربد أن “الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها”، مضيفا أن “الجانبين تباحثا أيضا ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للكويت”.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة أن “الوزيرين تباحثا أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والنزاع الدائر في العاصمة طرابلس”، موضحا بأنهما “أكدا على “ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وحث جميع الأطراف على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية بالعاصمة طرابلس بغية عودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا”.

وأشار الأربد أن:

الجانبين أشادا بالجهود والمساعي، التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة، ودوره في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

هذا وقد وصل صباح يوم الأحد 24سبتمبر/أيلول، وزير الخارجية لحكومة الوفاق الليبي محمد الطاهر سيالة إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار أن زيارة وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة إلى نيويورك ستستمر حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، حيث يترأس وفد دولة ليبيا المشارك في القمة الأممية التي انطلقت يوم الاثنين، بانعقاد فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ستكون كلمة ليبيا، يوم السبت المقبل.