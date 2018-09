«اللواء السابع» يتفق مع «كتائب طرابلس» على وقف إطلاق النار

كشف مصدر مسؤول، في تصريح خاص للــ«المتوسط»، توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين اللواء السابع وقوة حماية طرابلس المكونة من كتائبها المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على دخول قوة فض الصراع إلى مواقع الاشتباك للفصل بينهما.

وأوضح ذات المصدر، اليوم الثلاثاء، أن اللواء السابع بدأ في اعادة آلياته وأسلحته الثقيلة إلى مدينة ترهونة، مرجحًا أن يتولى آمر المنطقة العسكرية الغربية اسامة جويلي، استلام معسكرات جنوب طرابلس والإشراف عليها كقوة محايدة بين الطرفين المتنازعين.





