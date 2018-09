النائب «عبد السلام نصية»: الفصل في الدستور بات الآن بيد الليبيين

أفاد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن المجلس أقر مشروع قانون الاستفتاء وتعديل الإعلان الدستوري بحيث يتوافق معه.

وأضاف نصية، في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر”، أن كلمة الفصل الآن باتت متوقفة بيد الشعب الليبي إما بقبول الدستور أو رفضه، لافتا بأن قانون الاستفتاء قام بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر على غرار تشكيل هيئة صياغة الدستور، مبينا أن مشروع الدستور يجب أن يحصل على 50%+1 من أصوات المقترعين في كل دائرة، وثلثي المقترعين في الدوائر مجتمعة، ليتم تمريره واعتماده في البلاد.

