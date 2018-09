«السلامة الوطنية» تحذر أهالى طرابلس من التقلبات الجوية

حذرت هيئة السلامة الوطنية وحدة الإنقاذ البحري طرابلس، أمس الاثنين، أهالى طرابلس من التقلبات الجوية المحتملة والتي سينتج عنها سقوط أمطار غزيرة، متوقعةً أن تصل ذروتها غدا الأربعاء.

وأهابت الهيئة، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، كافة المواطنين القاطنين في ضواحي العاصمة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، داعية إياهم بضرورة الابتعاد عن مجرى سريان الأودية وتجمع المياه حفاظاً على سلامتهم

