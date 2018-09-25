سقوط قذائف بمنطقة «الكايخ» في طرابلس

أفاد شهود عيان عن سقوط قذيفيتن عشوائيتين على الأحياء السكنية، فجر اليوم الثلاثاء، بمنطقة الكايخ جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح الشهود، بأن القذائف سقطت على منزل عائلتي “محمود العلوص” و” محمد الدخلي” بالمنطقة ، مشيرة إلى القصف تسبب في خسائر مادية دون وقوع أية أضرار بشرية.

هذا وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، بسقوط قذيفة عشوائية خلف محطة الوقود بمنطقة الفلاح في العاصمة طرابلس.

وأوضح الجهاز التابع لإدارة شؤون الجرحي، اليوم الثلاثاء، بأن القذيفة سقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم محدثة خسائر مادية، دون وقوع أية أضرار بشرية.

وشهدت منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس،منذ قليل، سقوط عدد من القذائف الصاروخية العشوائية على المنطقة.

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