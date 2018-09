إطلاق سراح أبناء «سوق الجمعة» و«تاجوراء» من سجون الردع

أعلنت مصادر محلية، عن إطلاق سراح الموقوفين من أبناء بلديتي تاجوراء وسوق الجمعة من سجن الردع امعيتيقة في العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا الإفراج، عقب أن أمهل ”تجمع ثوار تاجوراء”، في تدوينة لهم على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”،قوات الردع حتى اليوم الاحد لإطلاق الموقوفين لديهم من منطقة تاجوراء دون أي تأخير، مرجعاً هذه المهلة إلى سوء وضع سجنائهم وتعرضهم لسوء الظروف داخل سجن معيتيقة.

وشدد التجمع على التزامهم باتفاق المصالحة الذي عقد بين سوق الجمعة و تاجوراء لتشكيل لجنة لجبر الضرر والإفراج عن المخطوفين والموقوفين الذين تم القبض عليهم على الهوية من سجن الردع امعيتيقة.

ونص ميثاق الصلح المعنون بـ”ميثاق الصلح والتعاون بين الأهل والأحباب بمنطقتي تاجوراء وسوق الجمعة”، والذي وُقع فى وقت متأخر من مساء الجمعة بتاريخ 7 من الشهر الجاري بمقر الغرفة المشتركة المعروفة بإسم “غرفة 1515” بمنطقة سوق الجمعة وبحضور ممثلي المنطقتين بما فيهم مجلسي الحكماء والأعيان برعاية آمر المنطقة العسكرية طرابلس الكبرى التابع لحكومة الوفاق عبدالباسط مروان، -نص على – أربعة بنود رئيسية يلتزم بها الموقعون كإطار لحل الإشكاليات فى مناطقهم.

ونص الميثاق، على عدم السماح بالقبض على الهوية والعمل على إطلاق سراح كل من قبض عليهم لهذا السبب في جميع أنحاء ليبيا، إضافة إلى التعاون بين المنطقتين في حفظ سلم العاصمة وحلحلة جميع مشاكل المهجرين خاصة من بلديتي سوق الجمعة وتاجوراء.

