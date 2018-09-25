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«عقيلة صالح» يلتقي بفوج من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح  بمقر المجلس، مع فوج من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا الذين يقومون بالتدريب على التجوال لعام  2018م .

وحث عقيلة صالح، الحركة الكشفية في ليبيا على مزيد من التواصل فيما بينهم بمختلف المدن الليبية لما للحركة من دور مهم في الأعمال الخيرية والتطوعية .

والتقى فوج الكشاف، رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، الذي أثنى على دور الحركة الكشفية في ليبيا منذ تأسيسها وعلى ما قدمته الحركة للمجتمع والشباب الليبي .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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