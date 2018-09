«عقيلة صالح» يلتقي بفوج من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بمقر المجلس، مع فوج من الكشافة الجوالة على مستوى ليبيا الذين يقومون بالتدريب على التجوال لعام 2018م .

وحث عقيلة صالح، الحركة الكشفية في ليبيا على مزيد من التواصل فيما بينهم بمختلف المدن الليبية لما للحركة من دور مهم في الأعمال الخيرية والتطوعية .

والتقى فوج الكشاف، رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، الذي أثنى على دور الحركة الكشفية في ليبيا منذ تأسيسها وعلى ما قدمته الحركة للمجتمع والشباب الليبي .

