رحب عضو هيئة صياغة مشروع الدستور،سالم كشلاف، بتمرير مجلس النواب لقانون الاستفتاء، وتعديله للإعلان الدستوري ليتوافق معه.

ووصف كشلاف، خطوة مجلس النواب بأنها إيجابية في الاتجاه الصحيح الأمر الذي سيعطي الشعب فرصة تحديد مصيره بنفسه، معربا في الوقت ذاته عن تحفطه بشأن تقسيم ليبيا إلى 3 دوائر.

يذكر أن مجلس النواب أقر في جلسته أمس الاثنين، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وعدّل الإعلان الدستوري ليتوافق مع القانون.

The post عضو بــ«التأسيسية للدستور»: مخرجات جلسة مجلس النواب ايجابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية