طالب وزير المالية و التخطيط بالحكومة المؤقتة، كامل ابريك الحاسي، مراقبي الخدمات المالية بالبلديات والمراقبين الماليين ومساعديهم بالتواصل مع إدارة المتابعة بديوان الوزارة اعتبارا من بداية الشهر المقبل ولمدة أسبوع.

وطالب ابريك، في خطاب موجه لهم أمس الإثنين، المذكورين أعلاه بتجهيز كشف مفصل لحساب المصرف معتمد بداية من اغسطس الماضي وحتى أول سبتمبر الجاري، وكذلك تجهيز كشف حساب الودائع و الأمانات بداية من الأول من هذا العام وحتى نهاية الشهر الجاري.

وطالب، ابريك، الالتزام و التقيد بهذه المتطلبات، حتي لا نضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين بما في ذلك الإعفاء من المهام الوظيفية المسندة إليهم.

The post «مالية المؤقتة» تطالب بتقارير مفصلة من مراقبي الخدمات المالية بالبلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية