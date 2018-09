سلمت مصلحة المرافق التعليمية ،فصلين دراسيين متنقلين إلى مراقبة التعليم في مدينة بني وليد، بهدف توفير الاحتياجات اللازمة للعملية التعليمية في ليبيا.

وأفاد مدير مراقبة التعليم بني وليد خالد سالم، في تصريحات صحافية، بأن مصلحة المرافق التعليمية تهدف إلى تزويد بني وليد بـ14 فصلا دراسيا متنقلا لسد العجز في الفصول الدراسية وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشكل المطلوب.

