عميد بلدية سبها يبحث مع «صحة المؤقتة» معالجة الأوضاع الصحية بالمدينة

أكد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير الوزارة سعد عقوب، أمس الاثنين، أن معالجة الأوضاع الصحية بسبها بتاتت من أولويات واهتمامات الوزارة خلال العام الجاري.

وجاءت تصريحات عقوب، خلال اجتماع مع عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، في مقر ديوان الوزارة بالبيضاء، بحضور الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة غيث دربوك، لبحث احتياجات القطاع الصحي بالبلدية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث أوضاع المرافق الصحية والمنشآت الطبية بمركز سبها الطبي وإدارة الخدمات الصحية التي تختص بوحدات الرعاية الصحية الأولية، والعيادات المجمعة وبحث آلية حلحلة جميع المشاكل العالقة في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

كما تخلل الاجتماع مناقشة بعض المشاريع الصحية المزمع تنفيذها بعد صدور عدة قرارات من قبل مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة إلى جانب مناقشة كيفية تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للمحتاجين لها.

