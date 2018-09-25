غسان سلامة: هناك حاجة لتحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة،

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك حاجة لتحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة، بسبب الضغط الذي تعانيه منذ تشكيلها بعد الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في كلمته التي قدمها من العاصمة طرابلس مساء الاثنين، إلى الاجتماع الوزاري حول ليبيا المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف سلامة، إن البعثة «تعمل على تهدئة الوضع في طرابلس ومنع امتداد الاقتتال للأحياء المجاورة والتواصل مع المدن الأخرى لدعم اتفاقية وقف إطلاق النار والحد من انضمام مجموعات مسلحة أخرى للقتال».

وشدد ممثل الأمين العام في كلمته أن «التهدئة ممكنة» في طرابلس، «لكنها تتطلب الصبر واليقظة». داعيًا إلى ضرورة «أن تُفرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني الدولي» في طرابلس.

وأضاف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «نحن نجمع الأدلة ونعد قوائم لتقديمها إلى مجلس الأمن» لفرض عقوبات على مقوضي السلم والأمن في العاصمة الليبية.

وعن الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمد المجلس الرئاسي تنفيذها مؤخرًا أكد سلامة أن «المُضي قدمًا في تغيير سعر صرف العملة وإصلاح برنامج الدعم الحكومي وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للثروة وتوحيد مصرف ليبيا المركزي أمور ضرورية وطال انتظارها».

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