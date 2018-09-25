الأجهزة الأمنية الليبية تكشف تفاصيل جريمة قتل مواطن ليبي

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن بمدينة شحات الملازم حسن أبو كريم، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “قسم البحث الجنائي شحات وسرية الحماية الأمنية عثرت على جثة مواطن ليبي كان مفقودا بعد غيابه عن أهله لمدة أسبوعين يدعى محمد ميكائيل العوامي. مشيرا إلى أن “عناصر الأمن في قسم البحث الجنائي شحات قد ألقت القبض على الجاني”.

وأضاف أبو كريم أن “الجاني كان يقود سيارته أثناء وجوده داخل مدينة درنة حيث تم ضبطها ومن يقودها ليقوم بالاعتراف على البائع وهو تاجر مخدرات وتم ضبطها ليتم الاعتراف على الشخص الذي باع له المركبة الخاصة بالمغدور به وبعد ضبط الشخص الثالث و التحقيقات، التي أجراها قسم البحث الجنائي مع الجاني واعترافه بتفاصيل قتله من أجل مبلغ مالي دين لدى القاتل الذي استدرج الضحية إلى مزرعة بضواحي منطقة الأبرق شرقي البلاد وقام بقتله ودفنه…”.

هذا وتشهد ليبيا بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011 ، حالة من الانفلات الأمني وأزمات اقتصادية بسبب الصراعات السياسية في البلاد، حيث ارتفعت نسبة الجريمة إلى معدلات خطيرة في أغلب المدن الليبية.