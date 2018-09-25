السراج يطالب المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمعالجة “الوضع الخطير” في طرابلس

طالب رئيس المجلس الرئاسي، بحكومة الوفاق، فائز السراج، الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود لمعالجة الوضع الخطير الذي يهدد المدنيين وممتلكاتهم، والبنية التحتية في العاصمة طرابلس.

وجاءت كلمة السراج خلال مشاركته من طرابلس عبر الدائرة المغلقة، في الاجتماع الوزاري حول ليبيا بمدينة نيويورك، إلى جانب المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، ووزراء خارجية، الجزائر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى حضور ومشاركة الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فردريكا موغريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وممثلين عن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، والاتحاد الأفريقي.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة وقف الاقتتال الدائر في طرابلس، الذي يضر بالمدنيين وضرورة التوصل إلى حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

كما شددوا على أهمية إبعاد العاصمة عن الصراعات، لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإيجاد قاعدة قانونية للاستفتاء على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية