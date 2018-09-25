شوبار: 4600ميغاواط إنتاج الكهرباء يومياً

وصل إنتاج شركة الكهرباء إلى 4600 ميغاواط من الطاقة، مسجلاً عجزاً كهربائياً بلغ ألف ميغاواط ، بحسب ما أعلنته الناطقة باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي، هند شوبار .

وأضافت شوبار في بيان رسمي للجنة ، نشرته على صفحة إدارة التواصل والإعلام على موقع التواصل “فيسبوك” ، أن هذا النتاج وصل إلى ما تم ذكره رغم إصابة 18 خطاً من خطوط الضغط العالي في منطقة مشروع الهضبة .

وأشارت لتقسيم الشبكة لغرب طرابلس وشرقها الذي يتغذى من شبكة المنطقة الشرقية، مشيدة بالجهود التي تبذلها فرق الصيانة لدخولها المناطق التي تتوقف فيها الاشتباكات وصيانتها، وكشفت عن انشاء مركز للتحكم لمراقبة الشبكة.

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